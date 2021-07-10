أبو مسلم : الأهلي سيلعب أمام المقاصة بالقوام الأساسي استعدادا للنهائي القاري

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر سيخوض مباراة مصر للمقاصة غداً ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز بالقوام الأساسي ولا مجال لإراحة بعض نجوم الفريق .

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : الأهلي سيخوض مباراة مصر للمقاصة بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو الجاري ، لذلك فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيعتمد على القوام الأساسي غداً لتجهيز لاعبيه إلى النهائي القاري المرتقب والتتويج باللقب العاشر .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر للمقاصة مع الأهلي في استاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.