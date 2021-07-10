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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: الجماعات الدينية والمتطرفة أهم أدوات حرب الجيل الرابع.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن  قضية  الخطاب  الديني  الوطني المستنير ليست قضية رفاهية ولكنها قضية امن قومي بالفعل.

 

وأضاف مختار جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "أم بي سي مصر"، أن الجميع يدرك أن الجماعات الدينية والمتطرفة أهم أدوات حرب الجيل الرابع، وهناك دول توظف هذه الجماعات لإسقاط وإفشال وإزعاج دول ومناطق بأثرها .

وأوضح جمعة، أن هناك دول تعمل على نقل الإرهابيين والمتطرفين مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السعودية وعدد من الدول والأجهزة المعنية من اجل مواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف .

 

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس السيسي قريبا .


وقال “جمعة” في كلمته خلال استقبال الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتي تضم ( 83 ) إمامًا وواعظة ، إن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز في تدريب الأئمة، منوها إلى أن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصري مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعه .

 

وأضاف وزير الاوقاف أنه لا بد للإمام أن يكون قدوة في عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الزي اللائق للأئمة والواعظات.

 

وأوضح وزير الاوقاف أن الوزارة بصدد التعاقد على ( 90 ) ألف زي أزهري جديد للأئمة ، كما أنها وفرت الزي لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن  ، وقد تم تسليمه اليوم لعدد ( 19 ) واعظة ، وسيتم تسليم باقي الواعظات تباعًا .

 

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