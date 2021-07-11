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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحليل بـ 14 ألف جنيه.. تفاصيل استراد جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص

النائب ايهاب رمزى
النائب ايهاب رمزى

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن كافة الوزارات كثفت من جهودها بشأن استراد جثامين المصريين الذين توفوا فى حرائق قبرص، ومنذ الساعات الأولى للحادث تحركت وزارتى الهجرة والخارجية بعد علمهم بهذه الواقعة.


وأضاف رمزى، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أن وزير الخارجية سامح شكري، على الرغم من تواجده فى نيويورك وحضوره مباحثات سد النهضة، إلا أنه اهتم بمتابعة حادثة حرائق قبرص  وإنهاء إجراءات استرداد جثامين المصريين الذين توفوا في حرائق قبرص..

 

وأشار إلى ان وزارة الهجرة بذلت جهودا كبيرة بشأن سرعة إنهاء إجراءات استلام الجثامين وبالفعل تم اجراء المناقشات بشأن تسهيل خروج الجثامين المصريين وعودتهم لأرض الوطن وطلب السلطات القبرصية عمل DNA لهذه الجثامين وبالفعل تم عمله بمصلحة الطب الشرعى بتكلفة 14 ألف جنيه للتحليل الواحد، لافتا إلى أن وزارة العدل أعفت أهالى أسر الجثامين من تكلفة إجراء التحليل وإنهائه خلال 24 ساعة لسرعة استلام الجثامين وتم تسليم التحليل للحكومة القبرصية وتم الافراج للجثامين وعودتهم إلى البلاد.

 

 

 

 

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