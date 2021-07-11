وزير الأوقاف: الرئيس مهتم بتأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعايته.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال استقبال الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتي تضم (83) إمامًا وواعظة أمس السبت، أن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز في تدريب الأئمة، وأن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصري مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعه.



وذكر وزير الأوقاف، أنه لا بد للإمام أن يكون قدوة في عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، وأن الوزارة تعمل على توفير الزي اللائق للأئمة والواعظات، وأن الوزارة بصدد التعاقد على (90) ألف زي أزهري جديد للأئمة.

كما أنها وفرت الزي لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن، وقد تم تسليمه اليوم لـ 19 واعظة، وسيتم تسليم باقي الواعظات تباعًا بإذن الله تعالى.