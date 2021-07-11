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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف توضح الفرق بين الخطاب الديني القديم والجديد.. فيديو

أبو عمر
أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن المواطنين يجب أن يستمعوا إلى الأئمة الذين يتعاملون بمنهج  الأزهر الشريف الوسطي الذى نفخر به والذى يأتي الينا جميع الوافدين لتعلمه من الدعاة المصريين .

 

وأضاف أبو عمر خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي المصرية"، أن المنهج الوسطي هو منهج "النبي"، لافتا إلى أن المؤسسات في الماضي لم تكن تقوم بدورها الكامل من أجل تطوير المعلمين وأئمة المساجد ولكننا الآن قمنا بأصدر سلسلة دينية  تسمي “رؤية للفكر المستنير” ويصدر عنها  32 مؤلف بالغة العربية و23 مؤلف مترجم إلى لغات أجنبية و10 مؤلفات للأطفال.

 

وأوضح أبو عمر، أن هذه السلسة من المؤلفات نقوم بتوزيعها علي جميع الأئمة علي مستوي الجمهورية بناء علي تعليمات الوزير وهي الىن متواجدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وبتخفيضات كبيرة جدا من أجل توعية الشعب .

 


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كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن قرار الوزارة بإحالة إمام وخطيب أوقاف الجيزة علاء محمد حسين يعقوب إلى وظيفة باحث دعوة، وذلك وفقاً لـ مذكرة مديرية أوقاف الجيزة.

 

ونفى أيمن أبو عمر، وجود أي ملابسات في هذا القرار، نظراً إلى أن علاء هو نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هدفها واستراتيجية معينة بعيداً عن أي مسميات أو ملابسات.

 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى كلمة الوزير حينما قال "لا أحد فوق الحساب سواء من القيادات أو الأئمة أو العاملين في الوزارة".

 

وأردف أيمن أبو عمر قائلاً: "نسعى لنشر الدين الوسطي، ومن يخالف القوانين سواء في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على أرواح الناس، أو الحفاظ على عقول الناس من خلال الفكر الذي قدمه الإمام أو الخطيب في المسجد، يتعرض لعقوبات تصل أحياناً لوقفه عن العمل ".

 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف قائلاً: "أن وقف نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة بسبب تجاوزه، ومفيش قرار بيصدر إلا بعد رصد حيثياته، وعلى قدر المخالفة يأتي الجزاء".
 

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