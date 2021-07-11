رئيس اتحاد السلة: سأفقد مصداقيتي لو وافقت على إلغاء اللائحة

أكد مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تطبيق لائحة الحماية الجديدة في الموسم الجديد من بطولة الدوري.



وقال مجدي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم يتم التطرق خلال الـ 7 أشهر الماضية لأمر اللائحة منذ عرضها في ديسمبر الماضي، النادي الوحيد الذي اعترض هو الاتحاد السكندري".



وتابع: "لا يمكن إلغاء لائحة السلة، سأفقد مصداقيتي لو وافقت على إلغاء اللائحة بعد نهاية المسابقة ومعرفة ترتيب الفرق".

اتحاد السلة :نتعامل مع الزمالك ككيان وليس أشخاص



وواصل: "مسئولو الزمالك أكدوا أنه بسبب تعاقب مجالس الإدارات لم يتم الرد على الخطابات السابقة، ولكن نحن نتعامل مع كيان وهيئة وليس أشخاص".

وأضاف أبو فريخة: "لائحة السلة سيتم تطبيقها في الموسم القادم بشكل رسمي بعد رفض الأندية بالأغلبية إجراء أي تعديلات".

واختتم: "تقدمت بأوراق ترشحي لانتخابات اتحاد كرة السلة القادمة وسيتم إجراء الانتخابات في 19 أغسطس القادم".