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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تربوى يكشف سبب صدمة طلبة الثانوية العامة من امتحان اللغة العربية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال الدكتور حسن شحاتة ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن تباين آراء طلبة الثانوية العامة وصدمة البعض  بشأن امتحان اللغة العربية يعود لعاملين، أولهما أن الطلبة اعتمدوا على النظام القديم وعلى الدروس الخصوصية، وخالفوا تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم إتيان امتحانات هذا العام من الكتب المدرسية، ولكنه سيأتى من خارجها، ويقيس نواتج التعلم ولن يقيس الحفظ.

 

وأضاف "شحاتة "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر فضائية  cbc ، أن نظام الثانوية العامة الجديد من خارج الكتب المدرسية، وكان لابد من عدم اعتماد الطلبة على مراكز الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، ولكن جاء الامتحان بدوره اليوم للتأكيد على مبدأ الفهم وأسئلة بنوك المعرفة لوزارة التربية والتعليم .


ولفت إلى أن ما يدرسه الطلاب فى المدرسة لابد ان يبتعدوا خلاله  عن حفظه، ولكن لابد التركيز التدريب عليه فقط وابداء الرأى   والتفسير ، والفهم  ، معقبا " أن الطلبة فاكرة انهم داخلين يقفلوا الامتحان والحقيقة ان الامتحان اختبار للقدرة والسرعة فى الاجابة " ..


يذكر أن  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  قد أعلن ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بيان بتفاصيل العقوبات التي تقرر فرضها على حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 السبت الموافق 10 /7 /2021 خلال امتحان اللغة العربية.


وقال وزير التربية والتعليم : حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ،  ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالب/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

طارق شوقي الدروس الخصوصية امتحانات التواصل الاجتماعي فيس بوك

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