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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سلة الأهلي السابق

ماريو بالما: لن أعود لتدريب الأهلي في وجود هذا الشخص

صدى البلد

أكد البرتغالي ماريو بالما المدير الفني السابق للنادي الأهلي لفريق كرة السلة عن إمكانية العودة لتدريب الفريق في وقت لاحق.
 

وقال بالما في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "فخر ليا تدريب النادي الأهلي".
 

وتابع بالما: “الأهلي هو أكبر نادي في إفريقيا والشرق الأوسط ولديه جماهير كبيرة”.

بالما  : العودة للأهلي مستحيلة


واضاف: "اتمنى العودة لتدريب الفريق ولكن هذا أمر مستحيل في وجود رؤوف عبد القادر المدير النشاطي بالنادي الأهلي، لن أعود في وجوده، هو شخص يتحدث عن سني الكبير وهو سنه أيضًا كبير".
 

وواصل بالما: "لم يتحدث معي أحد في نادي الزمالك لتدريب الفريق، هو نادي كبير وجيد، ولكن الأمر بالنسبة لي لن يكون انتقام من الأهلي بسبب رحيلي".

بالما ماريو بالما السلة كرة السلة الأهلى

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