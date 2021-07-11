رئيس صناعة النواب: وصول قضية سد النهضة لمجلس الأمن نجاح عالمي

سد النهضة.. قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نجاح مصر في الوصول بقضية سد النهضة إلى مجلس الأمن نجاح دولي وعالمي، فمصر كشفت كل الخطوات والآلاعيب الإثيوبية والمماطلة على مدار 10 سنوات من التفاوض، وهو ما لم تكن تريده إثيوبيا ولا كانت راغبة فيه، وهو ما عبر عنه وزير الري الإثيوبي في كلمته أمام مجلس الامن، بالزعم إنه ليس المكان المناسب لمناقشة الأزمة.

واشار محمود خلال تصريحات له اليوم، بوجود دعم عربي وعالمي كبير لخطوات مصر في قضية سد النهضة وتقدير دولي واسع لممارسة القاهرة أقصى درجات ضبط النفس تجاه الملف وفي الوقت نفسه، إيضاح خطورته كقضية وجودية تهم ملايين المصريين.

وشدد رئيس صناعة النواب، أن الكلمات الداعمة للموقف المصري في مجلس الأمن، علاوة على المساندة التامة من جانب جامعة الدول العربية للموقف المصري والسوداني، وإرسال الجامعة العربية، رسالة إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص يزيد الضغوط على إثيوبيا ويكشف مواقفها تمامًا.

وشدد محمود أن مصر حريصة على حقوقها في مياه نهر النيل، ولن تتهاون ولن تسكت على أي انتهاكات أو أضرار تطال هذه الحقوق، علاوة على أن عشرات المواقف الوطنية الأصيلة التي اتخذها الرئيس السيسي طوال ال7 سنوات الماضية، تؤكد على قدرته التامة على حسم ملف سد النهضة وملايين المصريين واثقون تمامًا في هذا.

وتابع النائب، إن مصر حريصة على التفاوض والحوار كوسيلة قوية جدًا، للحصول على حقوقها في مياه نهر النيل، علاوة على أن موقف إثيوبيا الضعيف يستند إلى مزاعم فارغة غير مقبولة لا عربيا و لا اقليميا ولا دوليا وانكشف أمام العالم كله.