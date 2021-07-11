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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي vs نيمار .. التشكيل الرسمي لنهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين والبرازيل

صدى البلد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية، بين البرازيل والأرجنتين، على ستاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

خاض ليونيل ميسي  11 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 5 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، في المقابل يأمل المنتخب البرازيلي إلى الاحتفاظ باللقب والذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

تشكيل الارجنتين 

تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - جونزالو مونتيل - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - ليناردو بارديس - جويفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل

تشكيل البرازيل: إيدرسون مواريش - دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - رينان لودي - فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - إيفرتون - ريتشارلسون - نيمار.

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ميسي vs نيمار .. التشكيل الرسمي لنهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين والبرازيل

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