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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

صدى البلد

شهد مسرح الزمالك ليلة طرب غنائية خاصة للمطربة نوران أبو طالب،  في مستهل سلسلة حفلات موسم الصيف.

وخطفت نوران مسامع جمهورها في الزمالك برحلة غنائية طويلة استمرت ساعتين قدمت خلالها أكثر من 17 أغنية،  تنوعت بين اغانيها القديمة والجديدة،  بداية من "فوازير" و"في هويد الليل" و "يا نجمة"، مرورا بأغنيات "كي يضيق بيك الدهر" و"أبعد مكان" و"طاير يا هوا".

 

كما حملت سهرة نوران الغنائية مفاجأة خاصة من نوعها بحلول المطرب أحمد الحجار ضيفا عبر تقديمه أغنية "بحلم معاك"، أول دويتو غنائي يجمعه مع نوران وتم إطلاقه مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره بين الإسكندرية وأمريكا.

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تفاصيل حفل علي الحجار في دار الأوبرا

وافتتح مسرح الزمالك بسهرة نوران موسم حفلاته الغنائية الصيفية خلال شهر يوليو،  والذي يشهد فيه توليفة متنوعة المذاقات الموسيقية،  من بينها حفلتين متتاليتين للفرقة الأردنية الشهيرة أوتوستراد وحفل فرقة ملاذ ومهرجان موسيقى الروك.

نوران أبوطالب، مغنية مصرية، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ 4 أعوام، بعد قرارها التركيز على مسيرتها الفنية رغم دراستها للقانون الدولي، ونشأت منذ طفولتها في بيت محب للموسيقى والفنون فوالدتها مغنية أوبرا، وتمزج في موسيقاها بين روح الموسيقى الشرقية والعربية المعاصرة وبين عدة ألوان موسيقية غربية وعالمية،  وتنشغل حاليا بتحضير ألبومها الغنائي الأول.

مسرح الزمالك نوران أبو طالب موسم الصيف في هويد الليل

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