هاشتاج المصريين علي قلب رجل واحد يتصدر ترند تويتر الأحد 11/يوليو/2021 - 02:24 ص 7/11/2021 2:24:50 AM طباعة شارك سيد احمد دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “المصريين علي قلب رجل واحد” وتصدر قائمة الأكثر تدولا. كلنا معاك ياريس #المصريين_علي_قلب_رجل_واحد pic.twitter.com/6D2XW2hU3J— ابن مصر (@Samy41691769) July 10, 2021 #المصريين_علي_قلب_رجل_واحدمصر مش هتسيب حقها— Merna Mamdouh (@MernaMa33356766) July 10, 2021 #المصريين_علي_قلب_رجل_واحدمصر هبه النيل— Merna Mamdouh (@MernaMa33356766) July 10, 2021 النصر لمصر #المصريين_علي_قلب_رجل_واحد— 🇪🇬 Son Of The Nile 🇪🇬 (@MaoMax14) July 10, 2021 #المصريين_علي_قلب_رجل_واحد قيادة وشعب وجيش💪— Hesham Salah Eldin (@HeshamSalah500) July 10, 2021 #المصريين_علي_قلب_رجل_واحد pic.twitter.com/HprBWhMoiT— بره الصندوق (@elsandouk) July 10, 2021 طباعة شارك مصر تويتر الأكثر تدولا المصريين التواصل الاجتماعي