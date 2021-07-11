نهائي كوبا أمريكا .. دي ماريا يفتتح التسجيل لـ الأرجنتين في شباك البرازيل

تقدم منتخب الأرجنتين علي نظيره البرازيل بهدف نظيف في المواجهة النارية التي تجمع بينهم ، على ستاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

بدأت المباراة بين البرازيل والارجنتين هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب في محاولة لجس النبض خوفا من التهور وتكبد هدف مبكر يربك حسابات اي من الفريقين

ولم تشهد الدقائق الاولي من المباراة اي خطورة تذكر علي مرمي الفريقين وحاول كلا المنتخبين من السيطرة علي الكرة من اجل امتصاص حماس المنتخب الاخر .

وشهدت الدقيقة 13 الهجمة الأولي في المباراة من جانب البرازيل بعد تمريرة سحرية من باكيتا سوصلت الي نيمار ليسددها في يد حارس الارجنتين قبل ان يحتسب حكم المباراة فاول لصالح البرازيل .

وسجل دي ماريا هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعد خطأ من مجافع البرازيل استغله دي ماريا لتسجيل هدف راقيصي التانجو الأول.

وخاض ليونيل ميسي 11 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 5 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، في المقابل يأمل المنتخب البرازيلي إلى الاحتفاظ باللقب والذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

تشكيل الارجنتين

تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - جونزالو مونتيل - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - ليناردو بارديس - جويفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل

تشكيل البرازيل: إيدرسون مواريش - دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - رينان لودي - فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - إيفرتون - ريتشارلسون - نيمار.