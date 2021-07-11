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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كوبا أمريكا.. الأرجنتين تخطف البرازيل بهدف دي ماريا بالشوط الأول

صدى البلد

أنهي منتخب الارجنتين الشوط الاول متقدما علي نظيره البرازيل بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة في المواجهة النارية التي تجمع بينهم ، على ستاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

بدأت المباراة بين البرازيل والارجنتين هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب في محاولة لجس النبض خوفا من التهور وتكبد هدف مبكر يربك حسابات اي من الفريقين.

ولم تشهد الدقائق الاولي من المباراة اي خطورة تذكر علي مرمي الفريقين وحاول كلا المنتخبين من السيطرة علي الكرة من اجل امتصاص حماس المنتخب الآخر .

وشهدت الدقيقة 13 الهجمة الأولي في المباراة من جانب البرازيل بعد تمريرة سحرية من باكيتا سوصلت الي نيمار ليسددها في يد حارس الارجنتين قبل أن يحتسب حكم المباراة فاول لصالح البرازيل .

وسجل دي ماريا هدف الارجنتين الاول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء وجاء الهدف من كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وكاد دي ماريا ان يسجل الهدف الثاني للارجنتين في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدي لها حارس مرمي البرازيل ببراعة.

وشهدت الدقيقة 32 فرصة جديدة للارجنتين بعدما انطلق  ميسي بالكرة وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين ايدرسون إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 33 حصلت البرازيل علي خطأ لصالح نيمار على حدود منطقة جزاء الأرجنتين والحكم يشهر بطاقة صفراء لباريديس لاعب الأرجنتين  لكن كرته لم تتجاوز حائط الصد الأرجنتيني.

 

وخاض ليونيل ميسي  11 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 5 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، في المقابل يأمل المنتخب البرازيلي إلى الاحتفاظ باللقب والذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

تشكيل الارجنتين 

تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - جونزالو مونتيل - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - ليناردو بارديس - جويفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل البرازيل

تشكيل البرازيل: إيدرسون مواريش - دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - رينان لودي - فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا - إيفرتون - ريتشارلسون - نيمار.

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