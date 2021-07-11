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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا لأمم إفريقيا.. منتخب رجال الطائرة يواجه بولندا في البطولة الودية

صدى البلد

يواجه المنتخب الوطني الأول لرجال الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، بولندا اليوم الأحد، في ختام بطولة بولندا الدولية المقامة خلال الفترة من 8 وحتى 12 يوليو الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرًا على الصالة الرئيسية بمدينة كراكو.

وكان منتخبنا الوطني قد اكتسح نظيره الأذربيجاني بنتيجة 3 - 0 في أولى اللقاءات، فيما استطاع الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة 3 - 2.

ويحتاج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للفوز بالمباراة لحصد كأس البطولة، فيما يحصل على المركز الثاني في حالة الخسارة.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة 

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 14 لاعبًا وهم “أحمد فتحي – أشرف اللقاني – هشام يسري – محمد مجدي الجون – مصطفى محمد “دبشة” – أحمد ضياء – محمد رضا عبد المجيد – عبد الرحمن سعودي – محمد عبد المحسن – عبد الحليم فهيم “عبو” – أحمد سعيد – أحمد عزمي – أحمد قطب – محمد مصطفى “لعبة”.

فيما ضم الجهاز المعاون كالتالي:

محمد اللقاني مديرا فنيا ومحمد بخيت مدربا عاما وهاني سمير محلل أداء وشريف السادات مدرب أحمال ودكتور إيهاب فخر الدين وإيهاب طنطاوي أخصائي العلاج الطبيعي وحاتم قنديل أخصائي التدليك وهاني فكري مدير إداري.

يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات منتخب مصر لرجال الطائرة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها سبتمبر المقبل والتي يأمل المنتخب المصري في الحصول عليها.

الطائرة محمد اللقاني منتخب مصر للكرة الطائرة طولة بولندا الدولية كأس الأمم الافريقية

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