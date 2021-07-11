تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

دون تذرع بالسن أو الصحة، استطاعت ميلدريد العجوز الأمريكية البالغة من العمر 82 عاما تخطي واحدة من أكثر مسابقات قوة التحمل صعوبة في العالم "مرتين متتاليتين".

تمكنت العجوز الأمريكية «ميلدريد ويلسون» البالغة من العمر 82 عامًا من تحقيق انتصار تاريخي في سباقي Tough Mudder أكثر مسابقات قوة التحمل صعوبة في العالم، وتأمل في المشاركة بالسباق الثالث العام المقبل.

تحدي Tough Mudder لقوة التحمل

تحدي Tough Mudder هو سباق تحمل مليء بالعقبات القاسية مثل النزول في حمام جليدي عملاق، والغوص في ميل من الطين.

بالإضافة إلى تحدي التشبث بحبال مشدودة معلقة فوق الماء، وكذلك امتطاء سلم بارتفاع 15 قدمًا مع وجود فجوات كبيرة بين الدرجات.

بداية مشوار العجوز قبل السباقات القوية

تقول العجوز ميلدريد من سيكيستون في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية: "ابني يشارك في مسابقات الوحل، وسألني ذات مرة إذا كنت أرغب في القيام بالمشاركة في إحداها فوافقت على الفور".

بعد الحصول على تصريح من طبيبها، بدأت ميلدريد التدرب في جمعية الشبان المسيحية المحلية وفي عام 2019 انتصرت في أول سباق لها، بعد وقت قصير من عيد ميلادها الثمانين.

وتفوقت الأم على الإبن بتربعها على عرش المرأة الأكثر قدرة على التحمل في العالم، وفازت في السباق مرتين وتنوي المشاركة في الدورة القادمة من التحدي.

SEI_85459710

SEI_85459711