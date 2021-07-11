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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة بلجيكية بعد إصابتها بسلالتين من كورونا في نفس الوقت

كورونا
كورونا

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن عجوزاً بلجيكية، تبلغ من العمر 90 عاما توفيت، بعد إصابتها بنوعين مختلفين من سلالات فيروس كورونا في نفس الوقت.

وحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية نقلا عن باحثين في بلجيكا، فإن السيدة التي لم تتلق لقاح كورونا، تم إدخالها مستشفى "OLV" في مدينة آلست، في مارس الماضي، بعد تعب مزمن حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالفيروس في ذات اليوم.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في البداية كان مستويات الأكسجين لديها جيدة، لكن حالتها تدهورت بسرعة، وتوفيت بعد 5 أيام.

بعد ذلك، اكتشف الأطباء لاحقا أنها تحمل كلا من السلالة البريطانية والسلالة الجنوب إفريقية.

احتمال الإصابة

من جانبها، قالت عالمة الأحياء، آن فانكيربيرجين، من مستشفى "OLV" التي قادت البحث: "كان هذان النوعان ينتشران في بلجيكا في ذلك الوقت، لذلك من المحتمل أن تكون السيدة مصابة بفيروسات مختلفة من شخصين مختلفين".

وأضافت العالمة: "لسوء الحظ.. لا نعرف كيف أصيبت"، لافتة إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كان التدهور السريع لحالة المريضة كان بسبب وجود نوعين مختلفين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وسيتم تقديم البحث، بقيادة فانكيربيرجين، في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.

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