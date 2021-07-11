البيان: إطلاق جسر جوي للعالقين المصريين بالإمارات يدل على عمق العلاقات

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية أن إطلاق جسر جوي للعالقين المصريين بالإمارات عن طريق "الترانزيت"، وإلغاء الغرامات المترتبة عليهم، وما جرى من تنسيق وتعاون في هذا الشأن بين الجانب المصري وحكومة دبي، يدل على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وأشارت "البيان"، فى افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "الإمارات..نهج إنساني مستدام"، إلى أن نهج الإمارات هو وضع الإنسانية فوق كل اعتبار، لتكون بحق وجهة لكل مستغيث، لافتة إلى أن إعراب الحكومة المصرية أمس، عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات، يعكس فلسفة الإمارات في الوقوف إلى جانب الإنسان في كل المحن والشدائد.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبرت فى بيان أصدرته الوزارة أمس السبت، عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.