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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على خمس دفعات

صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد بـ سيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام أجهزة الدولة بالمصابين وأسر الشهداء، موضحا أن المحافظة وسيط بين أسر الشهداء، وصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، لصرف المبالغ التي خصصتها الدولة لاسر الشهداء علي دفعات.

١٠٠ الف جنيه لكل أسرة شهيد

وأشار المحافظ، إلى استفادة أسر الشهداء والمصابين طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 100 ألف جنيها لأسرة كل شهيد على 5 دفعات بواقع 20 ألف جنيها لكل دفعة.

ولفت المحافظ إلى أن الصرف للمصابين حسب نسبة الإصابة لكل مصاب، علاوة على إدراجهم ضمن التوظيف وتوفير فرص عمل لأبناء الشهداء والمصابين .

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وأضاف شوشة، أن بعض المواطنين أسماءهم غير مدرجة بالكشوف نتيجة عدم استكمالهم للملفات، والمطلوب أن يسارع كل مواطن باستكمال ملفه حتي يتم إدراج اسمه.

وأشار إلى أن شمال سيناء، يوجد بها  أكبر عدد الشهداء والمصابين والبالغ عددهم ١٢٥٠ شهيدًا، ووجود توجيه بتوفير فرص عمل لهم مكسب كبير يجب أن يستفيد منه أصحاب الحق.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص نسبة للمصابين وأسر الشهداء للدراسة في مدارس التمريض بالمحافظة، بشرط انطباق الشروط المحددة علي المتقدمين.


 

الشهداء

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