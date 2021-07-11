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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدفع ب 12 سيارة إطفاء

السيطرة على حريق نشب في مصنع بالعاشر من رمضان

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان من السيطرة علي حريق نشب بمصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حيث دفعت ب 12 سيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

 

السيطرة علي حريق في معرض للسجاد وسيارة ملاكي بالواسطي

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، والتي دفعت ب 12 سيارة اطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتبين إصابة اثنين بإختناقات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم عقب تحسن حالتهم الصحية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية حماية حريق تحرير الحماية المدنية امن الشرقية

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