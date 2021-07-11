عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشفى ومنطقة صناعية جديدة.. شاهد الغيطي يكشف تفاصيل تطوير مدينة العبور

رئيس جهاز تنمية مدينة
رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، إن هناك سعي لتكون المدينة خالية تماما من المخالفات والعشوائيات ، موضحا أن مركز الحي الأول بالمدينة تحول مع الوقت لمنطقة حرفية ، بعدد 140 ورشة ، وتم الاتفاق معهم بحضور عدد من المسئوليين ، للنقل من مكانهم لـ المنطقة الصناعية ، وتم توفير جميع المستلزمات الضرورية لهم .

 

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية "الأولى " ، أن جهاز المدينة يشرع في تنفيذ مجمع ورش صغيرة ، في حدود الـ 90 ورشة ، بدلا من الورش القديمة ، معقبا :" الورش القديمة سببت تهالك في البنية التحتية للمدينة " .

 

وأشار إلى أن خطة التجديد تستهدف منع جميع الأنشطة الخطيرة بالحي ، من الممكن أن تؤذي السكان ، متابعا أن السكان كانوا يعانون من مشكلة الضوضاء والتلوث وغيرها .

 

ولفت إلى أن جهاز المدبنة يستهدف تطوير جودة الحياة لساكني العبور ، ومن ضمن أعمال التطوير التوسع في محطة المياة الموجودة في المدينة ، خاصة خدمات الرفع الجديد ، لخدمة الأدوار العليا ، والتي تعاني من ضعف المياة في أوقات الذروة ، خاصة الصيف .

 

وتابع أن هناك أعمال لربط شبكات الكهرباء بالمدينة ، وربطها بمركز التحكم الرئيسي لوزارة الكهرباء ، وتنفيذ مستشفى عام مركزي جديد ، تابع لوزارة الصحة ، يتم الانتهاء منه خلال عام واحد ، ويوفر الخدمات الطبية الكاملة لجميع الأهالي .

 

590 جنيها لأقل متر .. "تعاونيات البناء و الإسكان" تطرح قطع أراض بـ12 مدينة جديدة

 

من جهة أخرى ، أعلن اللواء د.م حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح الهيئة لقطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني في 12 مدينة جديدة . 

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أن المدن الجديدة المطروح بها تلك الأراضي هي : (العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ). 

 

وأضاف اللواء د.م/ حسام الدين مصطفى رزق ، أن سعر المتر يبدأ من 590 جنيهاً ، حيث يقل عن سعر مثيلها من الأراضي بالمدن الجديدة بما لا يقل عن نسبة ٢٥ % . 

 

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، إلى أن هناك عدة شروط لحجز تلك الأراضي منها ، أن يكون عدد أعضاء جمعية الإسكان التعاوني الراغبين بالحجز في المشروع لا يقل عن ١٢٠ عضوا ، على أن تقوم الجمعية بشراء الحد الأدنى من الأراضي وهو ٢.٢٥ فدان ؛ وذلك لبناء ه عمارات كحد أدنى بحيث تتكون كل عمارة منها من ٢٤ وحدة سكنية ، والعمارة مكون منها بدروم ودور أرضي و٥ أدوار متكررة. 

 

ولفت اللواء د.م / حسام الدين مصطفى رزق إلى أنه بعد تقديم كراسة الشروط والإقرارات وتحديد موعد قرعة علنية لتخصيص الأراضي ، في حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن الجديدة المشار إليها بعاليه سيتم منح تلك الجمعية مهلة لسداد ٢٥ % من قيمة الأرض المخصصة لها وال ٧٥ % الباقية تسدد على ٥ سنوات بدون فوائد . 

 

وكشف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها ، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً. 

 

وأضاف اللواء د.م / حسام الدين مصطفى رزق ، أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات في موعد لاحق بالجرائد الرسمية ومقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg

 

جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت خلال الأيام الماضية أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى تباع بمقرها الرئيسي  " 3 ش سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة " ، في الفترة من 5 إلى 29 يوليو الجاري ، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية ، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

 

مدينة العبور اخبار التوك شو تطوير مدينة العبور رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الحي الأول مدينة العبور

ترشيحاتنا

أسوأ مخاوف أمريكا تتحقق.. كوريا الشمالية والصين تتعهدان بمزيد من التعاون

أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

فضيحة إسبانية.. تاريخ إيطاليا في نهائيات أمم أوروبا

صراع الملايين.. القيمة التسويقية لـ إنجلترا وإيطاليا قبل موقعة نهائي يورو 2020

يورو 2020 .. مشوار ايطاليا وانجلترا في بطولة أمم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ