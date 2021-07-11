للعام الثالث علي التوالي .. تكريم المميزين من خريجي كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية

نظمت كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، الملتقى الثالث للخريجين المميزين الذين حققوا نجاحات في مجال العمل الإعلامي بمقر الجامعة.
وأقام الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام، والدكتورة أمل السيد وكيل الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة، والدكتورة ماجدة باجنيد مدير لجنة الخريجين، والدكتورة فداء عضو لجنة الخريجين.
وكرمت الكلية خريجيها المتميزين منذ عام 2016 وحتى 2020، في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة، وتم تسليم شهادة وجائزة، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية.
وأكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الاهرام الكندية، عن سعادتها بتجمع كل من ساهم في تنظيم اللقاء من أجل التواصل مع الطلاب الخريجين، مؤكدًا حرصها الشديد على تقديم كل الدعم والمساعدة للخريجين.
وقالت الدكتورة أمل السيد وكيل الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة، إن طلابنا وجهة مميزة لنا، معلنة عن تنظيم مجموعة لقاءات لضمان التواصل المستمر، مع الخريجين ومساعدتهم.
وأضافت الدكتورة فداء محمد، عضو لجنة الخريجين، أن الملتقى يمثل يوماً للوفاء بين الكلية وخريجيها، ويهدف إلى تبادل الخبرات واستعادة الذكريات بين الخريجين وتقوية العلاقات بينهم، وأن الملتقى حريص على أن يستعيد الخريجون لحظات السعادة التي عاشوها في الكلية التي لاشك أنهم يحنون إليها.
وخلال الحفل تم تكريم طلاب الجامعة من الخريجين، والذين تمكنوا من دخول سوق العمل، وعدد كبير من دكاترة كلية الاعلام المتميزين من بينهم دكتورة مارينا ميخائيل، الدكتورة سها مجاهد، الدكتورة شيماء فريد، الدكتورة هدي الشاذلي، والدكتور مصطفي يوسف، وعدد كبير من الخريجين الصحفيين الذين حققوا نجاحات كبيرة في المجال الصحفي من بينهم الكاتب الصحفي عمر المهدي محرر وزارة السياحة والآثار ببوابة الاهرام، والكاتب الصحفي بصدى البلد محمد سيد عبدالحميد والسيد أحمد أيمن مسؤل العلاقات الإعلامية لشركة المصرية الأتصالات "we”.
ويقام هذا الحدث كل عام، حيث تأتي تلك الاحتفالية في إطار التأكيد علي التواصل المستمر بين الجامعة والخريجين، وهو الهدف الاساسي التي تحرص دائما عليه كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.