للعام الثالث علي التوالي .. تكريم المميزين من خريجي كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية

نظمت كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، الملتقى الثالث للخريجين المميزين الذين حققوا نجاحات في مجال العمل الإعلامي بمقر الجامعة.

وأقام الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام، والدكتورة أمل السيد وكيل الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة، والدكتورة ماجدة باجنيد مدير لجنة الخريجين، والدكتورة فداء عضو لجنة الخريجين.

وكرمت الكلية خريجيها المتميزين منذ عام 2016 وحتى 2020، في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة، وتم تسليم شهادة وجائزة، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية.

وأكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الاهرام الكندية، عن سعادتها بتجمع كل من ساهم في تنظيم اللقاء من أجل التواصل مع الطلاب الخريجين، مؤكدًا حرصها الشديد على تقديم كل الدعم والمساعدة للخريجين.

وقالت الدكتورة أمل السيد وكيل الكلية والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة، إن طلابنا وجهة مميزة لنا، معلنة عن تنظيم مجموعة لقاءات لضمان التواصل المستمر، مع الخريجين ومساعدتهم.

وأضافت الدكتورة فداء محمد، عضو لجنة الخريجين، أن الملتقى يمثل يوماً للوفاء بين الكلية وخريجيها، ويهدف إلى تبادل الخبرات واستعادة الذكريات بين الخريجين وتقوية العلاقات بينهم، وأن الملتقى حريص على أن يستعيد الخريجون لحظات السعادة التي عاشوها في الكلية التي لاشك أنهم يحنون إليها.

وخلال الحفل تم تكريم طلاب الجامعة من الخريجين، والذين تمكنوا من دخول سوق العمل، وعدد كبير من دكاترة كلية الاعلام المتميزين من بينهم دكتورة مارينا ميخائيل، الدكتورة سها مجاهد، الدكتورة شيماء فريد، الدكتورة هدي الشاذلي، والدكتور مصطفي يوسف، وعدد كبير من الخريجين الصحفيين الذين حققوا نجاحات كبيرة في المجال الصحفي من بينهم الكاتب الصحفي عمر المهدي محرر وزارة السياحة والآثار ببوابة الاهرام، والكاتب الصحفي بصدى البلد محمد سيد عبدالحميد والسيد أحمد أيمن مسؤل العلاقات الإعلامية لشركة المصرية الأتصالات "we”.

ويقام هذا الحدث كل عام، حيث تأتي تلك الاحتفالية في إطار التأكيد علي التواصل المستمر بين الجامعة والخريجين، وهو الهدف الاساسي التي تحرص دائما عليه كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

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