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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يطلق أول حساب فائدة يومية مرتبط بـ "CONIA"

صدى البلد

 

أطلق البنك الأهلي المصري منتجا جديدا باسم" الحساب الجاري فايدة بلس" كأول منتج مرتبط بمؤشر" CONIA "، وهو ما يأتي استمرارا لسعي البنك الأهلي المصري لتقديم منتجات مميزة لعملائه أكثر ابتكارًا سعيا لاجتذاب عملاء جدد من الافراد الطبيعيين وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة. 

      صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تهدف الى التحديث المستمر لمنتجاته ومواكبة التطورات التي يشهدها السوق المصرفي من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائه ولاجتذاب مزيد من العملاء الجدد المرتقبين من خلال توفير مزيد من المنتجات ذات القيمة التنافسية المرتفعة سعيا للوصول لكافة الشرائح وتلبية احتياجاتهم ودعما من البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما تمثله تلك المشروعات من دور حيوي في سد احتياجات السوق المحلي ودعم الشمول المالي كأحد استراتيجيات الدولة والبنك المركزي، مضيفا ان البنك الاهلي المصري يعد من اول البنوك في الاستخدام الفعلي لمؤشر CONIA المستحدث في منتجات الحسابات لديه ومشيرا الى انه من المتوقع ان يحقق ذلك المنتج نجاح رائد في حجم المعاملات وهو ما يأتي بعد دراسة احتياجاتهم واستنادا لتغيرات السوق المصرفية بما يحقق التيسير على العملاء في الحصول على خدماتهم المصرفية بأعلى جودة وكفاءة.

              وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان حساب " فايدة بلس" الذي يتيحه البنك بالجنيه المصري يوفر للعملاء أسلوب أمثل يضمن سهولة استخدام السيولة النقدية لديهم بالإضافة الي الحصول على فائدة يومية واضافتها شهريا عن طريق تحديد الفائدة التي يتم احتسابها من خلال المؤشر المستحدث من جانب البنك المركزي "CONIA " حيث تم تطوير ذلك المؤشر من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصري Money Market Contact Group، والتي تضم البنك المركزي المصري وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) ليدعم عملية تطوير وإتاحة أوسع لعدد من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي وتحسين سوق النقد والمشتقات، بالإضافة الي المميزات الأخرى المتاحة على الحساب كإمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الانترنت البنكي وكذا الحصول على دفتر شيكات بالإضافة الي اصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، مشيرا الى أن البنك الأهلي المصري يعد هو أول البنوك في الاستخدام الفعلي لمؤشر ال CONIA المستحدث في منتجات الحسابات لديه، حيث من المتوقع ان يحقق ذلك المنتج نجاح رائد في حجم المعاملات.       

        واوضحت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن حساب فايدة بلس هو أحد توجهات البنك الأهلي المصري لاستحداث منتجات استثمارية مرتبطة بالمؤشرات "ــIndex Linked Products" وذلك لمواكبة التطور في القطاع المصرفي مع تقديم اكثر المنتجات ابتكاراً لعملاء البنك الى جانب المنتجات التقليدية المقدمة بالسوق حيث يمكن العملاء من استخدام السيولة النقدية المتوافرة في حساباتهم حتى على المدى القصير من خلال احتساب فائدة على تلك السيولة بشكل يومي، وهو ما يعني استثمار تلك السيولة النقدية بأعلى قدر ممكن، بالإضافة الي المميزات الأخرى المتاحة على الحساب كإمكانية متابعة حركات الحساب عن طريق الانترنت البنكي وكذا الحصول على دفتر شيكات واصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، وذلك بهدف توفير مزيد من الخدمات والسهولة في المعاملات البنكية والوصول لكافة الشرائح خاصة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة لتشجيعهم علي الدخول في المنظومة المصرفية تحقيقا للشمول المالي.  

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