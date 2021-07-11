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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. ماكرون يتحدث في خطاب متلفز عن الوضع الصحي في فرنسا

ماكرون
ماكرون

يلقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خطابا متلفزا للفرنسيين من قصر الإليزيه غدا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد.

 

وقال قصر الإليزيه – حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية في نشرتها اليوم الأحد - أن الرئيس ماكرون سيتناول في خطابه الوضع الصحي وخاصة الانتشار السريع لمتغير دلتا في فرنسا.

 

وأضافت القناة، أن مجلس الدفاع الصحي في فرنسا سيعقد غدا الاثنين اجتماعا طارئا بحضور أعضاء الحكومة والجهات الفاعلة في قطاع الصحة من أجل اتخاذ إجراءات جديدة لوقف انتشار هذا التطور الجديد للوباء. 

 

وأوضح الإليزيه، أن هذا الخطاب الرئاسي يأتي بعد مرور شهر ونصف من المقابلة التي أجراها الرئيس ماكرون في 29 أبريل الماضي مع الصحافة اليومية الإقليمية والتي عرض فيها تفاصيل جدول رفع الحظر .

 

وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" أعلن في وقت سابق أن متحور "دلتا" دخل فرنسا منذ أسابيع ومن المتوقع أن يكون هو الطاغي في مجموع الإصابات بكوفيد-19 خلال نهاية الأسبوع .. مضيفا أن متحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات .. و"عليه فقد نواجه ارتفاعا في عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدناه الصيف الماضي".

ماكرون قصر الإليزيه وزير الصحة الفرنسي كوفيد-19 إيمانويل ماكرون

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