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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد زيارة وزيرة الصحة.. مركز مصري صحي في جوبا ودعم من القاهرة لجنوب السودان في مختلف المجالات

زيارة وزيرة الصحة
زيارة وزيرة الصحة لجنوب السودان

قال نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية -تعليقا على زيارة وزيرة الصحة هالة زايد لجنوب السودان- إنه منذ  إعلان قيام دولة جنوب السودان فى التاسع من يوليو 2011، لم تتوان مصرعن  تقديم الدعم لها وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الوليدة لاحترام مصر إرادة الجنوبيين في الاستقلال. 

متى بدأت مصر دعم دولة جنوب السودان؟ 

 بدأ دعم جمهورية مصر العربية لدولة جنوب السودان منذ بداية الاستقلال وذلك بالمساهمة المصرية بشكل واضح في قوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان، وبعد استقرار أمور الحكم الجديد ساهمت مصر بقوة في مشاريع وبرامج التنمية مثل إيفاد خبراء من وزارة الري المصرية لتطهير مجرى نهر النيل في دولة جنوب السودان، وكذا خبراء من وزارة التعليم المصرية للمساعد في تأسيس المدارس والجامعات في جنوب السودان ووضع حجر الأساس لجامعة الاسكندرية في جنوب السودان، وكذلك إيفاد شركات المقاولات المصرية الكبرى للمساهمة في مشاريع البنية التحتية في جنوب السودان ولم تتوقف الزيارات المتبادلة للمسؤولين في دولة جنوب السودان والمسؤولية في مصر منذ استقلالها، والحرص المصري على  زيادة الاستثمارات المصرية فى جنوب السودان.

ما هي أهم ملفات العلاقات المصرية الجنوب سودانية ؟ 

لعل من أهم الملفات التي تهتم وتحرص على التعامل معها العلاقات المصرية الجنوب سودانية ملف المياه وملف مكافحة الإرهاب وملف تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

دعم صحي 

 وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد زارت الخميس الماضي، المركز الطبي المصري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بقوة العلاقات مع دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، ممثلة في تبادل الخبرات الطبية، وتزويد قطاع الصحة في دولة جنوب السودان بكميات مناسبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و أكدت  وزيرة الصحة على حرص القيادة السياسية المصرية دعم دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، ودعم المركز الطبي المصري في العاصمة جوبا، لتوفير الخدمات الطبية المختلفة بالإضافة الي  المعايير الطبية الدولية.

 كان وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي قد ساهمت وزارته في إنشاء سد "واو" في جنوب السودان، بالإضافة إلى 12 محطة لمياه الشرب. ونفذت مصر نفذت بالفعل محطتين في مدينة نيمولي وبور على بحر الجبل، بالإضافة إلى مشروع إنشاء  4 سدود لحصاد مياه الأمطار، بهدف الاستفادة منها في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.

 

وزيرة الصحة تزور مستشفى جوبا التعليمي وتبحث سبل التعاون مع جنوب السودان

 

كانت التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق مستشار رئيس جمهورية جنوب  السودان للشؤون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.​وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

جنوب السودان دولة جنوب السودان جمهورية مصر العربية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

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