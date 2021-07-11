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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخدمات البيطرية تكشف استعدادات عيد الأضحى

الدكتور ياسر أشرف
الدكتور ياسر أشرف

قال الدكتور ياسر أشرف ، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إن الهيئة تستعد لموسم عيد الأضحى، وذلك بتكثيف الحملات التفتشية على منافذ البيع ، إلى جانب الاستعدادات التي تتم بالمجازر.

 

وأضاف الدكتور ياسر أشرف، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، أن فترة العيد تتميز باستهلاك مرتفع من اللحوم، أكثر من الأيام العادية، والتي تتطلب استعدادات كاملة ومكثفة داخل المجازر.

 

وأشار إلى أن الهيئة استقبلت تعليمات باستقبال طلبات المواطنين لذبح الأضاحي داخل المجازر التابعة للهيئة، بدلا من التلوث بالشوارع.

وتابع: لا يصح أن يقوم المواطن بشيء شرعي وتقربي إلى الله، ويصاحبه تلوث للبيئة أو أمراض.

 

 

 

الدكتور ياسر أشرف عيد الأضحى صباحك مصري الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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