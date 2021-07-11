أميرة أبو شقة: التحرش جريمة وليس سلوكا انحرافيا

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن جريمة التحرش تمس المجتمع المصرى بأكمله بل هى جريمة تمس أى مجتمع.

موضحة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن التحرش اعتبره المجتمع سلوك والمتحرش لاي فرق بين سن أوشكل بل أن التحرش أصبح عادة وطال المتدينة والمحتشمة.

وأوضحت "أبوشقة" لقد وصلنا أن التحرش يعتبره المجتمع سلوكا انحرافيا أصيلا وليس جريمة مطالبة بتشديد العقوبة على المتحرش وأن يعرف المجتمع أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون.