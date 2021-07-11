وكيل خطة البرلمان يطالب بسرعة صرف التعويضات لضحايا حريق طهطا

طالب النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ونائب دائرة طهطا بسوهاج بسرعة صرف التعويضات لضحايا حريق عدد كبير من المحال التجارية في حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بطهطا، في محافظة سوهاج.

وقال مصطفى سالم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ان معظم ضحايا الحريق من الشباب الذين فقدو مصادر دخلهم وكل ما يملكون في لحظات وهو ما يستوجب وقوف الدولة بجانبهم خاصة ان ذلك بؤثر على الكثير من الأثر.

ودعا مصطفى سالم إلى ضرورة تعديل التعويضات حتى تتناسب مع حجم الكارثة مطالبا بسرعة تحرك وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك خاصة ان الحرائق اتت على كافة المحال التجارية وشردت كثير من العاملين ومشروعات للشباب واموالهم بالمعرض

و أسفر حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، الذى نشب صباح اليوم الأحد، عن وفاة شخص، مصاب بالسكر، وبعد تعرضه لأزمة تنفسية نتيجة إنبعاثات أدخنة الحريق أدت إلى وفاته، فضلا عن إصابة 5 آخرين، واحتراق سيارة ملاكى، كانت متوقفة أمام المعرض التجارى، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الطبية.