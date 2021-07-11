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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 143 ألفا و971 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

صدى البلد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة ، مشيرا إلي أنه تم تحصين(143) ألف و(971) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس السبت ، مؤكدا على  تقديم كافة أوجه  التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية  وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.
 

وأوضح الدكتورعادل عبد المنعم مدير مديرية الطب  البيطرى بالمنوفية بأنه تم البدء فى أعمال الحملة يوم 26 يونيو الماضى تحت رعاية محافظ المنوفية  وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها ، موضحا بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أنه تم تحصين  الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 38.5% وجارى  استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.


من جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية ومؤكداً على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية .

بيطري المنوفية الحمى القلاعية المنوفية حملة تحصين اخبار المحافظات

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