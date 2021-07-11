محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

تحرير 169 محضر تمويني

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع الغذائية والخدمات اللازمة بكميات كبيرة ، مشدداً بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة وإحكام الرقابة علي الأسواق.

وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير 169 محضر تمويني بنطاق المحافظة، تنوع ما بين 72 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأشار "الجمال" إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شبين الكوم لحيازته واستخدامه فى التصنيع دقيق مجهول المصدر والتحفظ على طن دقيق بدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية كفور الرمل بقويسنا لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط طن سكر، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر ضد صاحب محل بقالة بناحية إسطنها بالباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المعروضات لضمان عدم استغلال المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.