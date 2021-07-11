عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 169 محضر تمويني

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

صدى البلد

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتدبير احتياجات الأسواق والمواطنين من السلع الغذائية والخدمات اللازمة بكميات كبيرة ، مشدداً  بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة وإحكام الرقابة علي الأسواق.

وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحرير 169 محضر تمويني بنطاق المحافظة، تنوع ما بين 72 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و97 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأشار "الجمال" إلى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شبين الكوم لحيازته واستخدامه فى التصنيع دقيق مجهول المصدر والتحفظ على طن دقيق بدون مستندات دالة على مصدرها، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية كفور الرمل بقويسنا لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط طن سكر، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر ضد صاحب محل بقالة بناحية إسطنها بالباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المعروضات لضمان عدم استغلال المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

المنوفية عيد الأضحى محافظ المنوفية محضر تمويني اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

لماذا تتعاون روسيا والصين أكثر من أي وقت مضى.. ومما تخشى أمريكا؟

ماذا ستفعل مصر في قضية سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن.. الخارجية ترد

تناثرت أشلائه.. سقوط سائح أمريكي من قمة جبال الألب خلال رحلة مشي

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل لرعاية الأيتام والمسنين والمتعافين من الإدمان

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد حقيقة "سيلفي البابل شيت" المتداولة عبر السوشيال ميديا

الأهلي يسعي لتوجيه رسالة تحذير لـ "كايزر تشيفز" من خلال مصر المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

الرئيس السيسي يصدر 10 قوانين جديدة حول الموازنة | تفاصيل

المغرب: الاربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ