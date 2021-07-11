عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تغذية: السبب في تثبيت أو زيادة الوزن حرق أو بقاء الدهون بالجسم

خالد أحمد ، استشارى
خالد أحمد ، استشارى النباتات الطبية

قال الدكتور خالد أحمد، استشارى النباتات الطبية،  إن السعرات الحرارية تحسب وتضاف لجسم الإنسان سواء كان من أطباق دسمة كالمحشى أو كوسة مسلوقة على سبيل المثال، لافتا إلى أن السبب فى تثبيت أو زيادة الوزن هو حرق أو بقاء الدهون فى جسم الشخص.


وأضاف "أحمد"، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية مع الشيف توتا مراد  والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الجسم يرغب دائما بتناول الشخص العام لزيادة الوزن وذلك  على عكس ما يعتقد البعض خاصة أن رصيد الجسم يكون فى الدهون.

 

وطالب بضرورة تواجد ثقافة حساب السعرات الحرارية وطريقة تناولها ولفت إلى أن طبيب التغذية يحتاج من مريضه الشبع فى تناول الطعام خاصة أن زيادة الدهون للجسم تسبب السمنة المفرطة .

 

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن علاقة لقاح فيروس كورونا والسمنة من قبل باحثون في جامعة ييل، أن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19  فعالة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة بنفس القدر بين الأشخاص الذين لديهم وزن مثالي او معتدل.


وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna و Johnson & Johnson ضد فيروس كورونا قد تكون فعالة بنفس القدر في الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجدت التجارب، أن لقاحات فيروس كورونا كانت فعالة بنسبة تصل إلى 96 في المائة في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة  لدى الأمريكيين الذين يعانون من زيادة الوزن الشديدة.
 

قالت الدكتورة ألكسندرا هايدوك ، باحثة مساعدة في قسم الطب الباطني (طب الشيخوخة) في جامعة ييل، ان فعالية لقاح فيروس كورونا COVID-19 كانت بنفس القدر بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، إلا أن السمنة مرتبطة بشدة بخطر الاستسقاء والوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وشمل تحليل المجموعة الفرعية للقاح فايزر 13218 مشاركًا يعانون من السمنة، وتم تحديد فعالية اللقاح بين البدناء بنسبة 95.4 في المائة ، مقارنة بـ 94.8 في المائة بين السكان غير البدناء.
 

وبالنسبة للقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، تم تحديد الفعالية بنسبة 95.8 في المائة بين 901 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة الذين شاركوا في التجارب ، مقارنةً بالفعالية العامة البالغة 95 في المائة المتوقعة من اللقاح.

ويأمل الخبراء أن يؤدي إصدار هذه البيانات إلى تشجيع بعض الأشخاص البدينين المترددون في تلقي لقاح فيروس كورونا على الذهاب للحصول على الحقن، قال الدكتور سكوت بوتش ، مدير طب السمنة في قسم السمنة والتمثيل الغذائي، إن التكهنات حول فعالية لقاحات فيروس كورونا COVID-19 لم يتأثر بشكل كبير بالسمنة.

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة قد يكونون  أكثر عرضة بثلاث مرات لدخول المستشفى بسبب فيروس كورونا COVID-19.
 

خبير تغذية الوزن النباتات الطبية دراسة جديدة فيروس كورونا COVID-19

ترشيحاتنا

لماذا تتعاون روسيا والصين أكثر من أي وقت مضى.. ومما تخشى أمريكا؟

ماذا ستفعل مصر في قضية سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن.. الخارجية ترد

تناثرت أشلائه.. سقوط سائح أمريكي من قمة جبال الألب خلال رحلة مشي

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل لرعاية الأيتام والمسنين والمتعافين من الإدمان

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد حقيقة "سيلفي البابل شيت" المتداولة عبر السوشيال ميديا

الأهلي يسعي لتوجيه رسالة تحذير لـ "كايزر تشيفز" من خلال مصر المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

المغرب: الاربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ