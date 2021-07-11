خبير تغذية: السبب في تثبيت أو زيادة الوزن حرق أو بقاء الدهون بالجسم

قال الدكتور خالد أحمد، استشارى النباتات الطبية، إن السعرات الحرارية تحسب وتضاف لجسم الإنسان سواء كان من أطباق دسمة كالمحشى أو كوسة مسلوقة على سبيل المثال، لافتا إلى أن السبب فى تثبيت أو زيادة الوزن هو حرق أو بقاء الدهون فى جسم الشخص.



وأضاف "أحمد"، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية مع الشيف توتا مراد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الجسم يرغب دائما بتناول الشخص العام لزيادة الوزن وذلك على عكس ما يعتقد البعض خاصة أن رصيد الجسم يكون فى الدهون.

وطالب بضرورة تواجد ثقافة حساب السعرات الحرارية وطريقة تناولها ولفت إلى أن طبيب التغذية يحتاج من مريضه الشبع فى تناول الطعام خاصة أن زيادة الدهون للجسم تسبب السمنة المفرطة .

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن علاقة لقاح فيروس كورونا والسمنة من قبل باحثون في جامعة ييل، أن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 فعالة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة بنفس القدر بين الأشخاص الذين لديهم وزن مثالي او معتدل.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna و Johnson & Johnson ضد فيروس كورونا قد تكون فعالة بنفس القدر في الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وجدت التجارب، أن لقاحات فيروس كورونا كانت فعالة بنسبة تصل إلى 96 في المائة في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة لدى الأمريكيين الذين يعانون من زيادة الوزن الشديدة.



قالت الدكتورة ألكسندرا هايدوك ، باحثة مساعدة في قسم الطب الباطني (طب الشيخوخة) في جامعة ييل، ان فعالية لقاح فيروس كورونا COVID-19 كانت بنفس القدر بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، إلا أن السمنة مرتبطة بشدة بخطر الاستسقاء والوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وشمل تحليل المجموعة الفرعية للقاح فايزر 13218 مشاركًا يعانون من السمنة، وتم تحديد فعالية اللقاح بين البدناء بنسبة 95.4 في المائة ، مقارنة بـ 94.8 في المائة بين السكان غير البدناء.



وبالنسبة للقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، تم تحديد الفعالية بنسبة 95.8 في المائة بين 901 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة الذين شاركوا في التجارب ، مقارنةً بالفعالية العامة البالغة 95 في المائة المتوقعة من اللقاح.

ويأمل الخبراء أن يؤدي إصدار هذه البيانات إلى تشجيع بعض الأشخاص البدينين المترددون في تلقي لقاح فيروس كورونا على الذهاب للحصول على الحقن، قال الدكتور سكوت بوتش ، مدير طب السمنة في قسم السمنة والتمثيل الغذائي، إن التكهنات حول فعالية لقاحات فيروس كورونا COVID-19 لم يتأثر بشكل كبير بالسمنة.

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة قد يكونون أكثر عرضة بثلاث مرات لدخول المستشفى بسبب فيروس كورونا COVID-19.

