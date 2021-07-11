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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد واقعة “عنتيل الصعيد”.. تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب بالمنيا

محاضر للعيادات المخالفه
محاضر للعيادات المخالفه بالمنيا صورة أرشيفية

حررت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، 5 محاضر انتحال صفة طبيب وذلك بعد واقعتي “عنتيل الصعيد” الذي كان ينتحل صفة طبيب وطبيبة بني مزار الحاصلة على دبلوم فني.

 

وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه تم تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب داخل عيادات خاصة بالإضافة إلى ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم تحرير 16 محضر وتحريز المضبوطات.


وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، بهدف إحكام الرقابة على كافة المعروضات للتأكد من سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين .

 

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم المرور على 985 منشاة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً الي ان الحملات أسفرت عن تحرير413 مخالفه حيث تنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومخالفات الغش و عدم وجود شهادات صحية وتم ضبط عدد من منشات الغذائية تعمل بدون ترخيص، بالإضافة لضبط  منشات بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

 

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، انه تم إعدام 2604 كيلو جرام أغذية مختلفة و 134 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 744 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك كما تم استخراج 1082 شهادة صحية للعاملين في محال بيع وتصنيع الأغذية.

المنيا وزارة الصحة الصحة محافظ المنيا الحملات التفتيشية مديرية الصحة حملات تفتيشية محمد حسن المنتجات الغذائية

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