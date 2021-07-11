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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جولة بالعاصمة الجديدة.. مدبولي: لن نسمح بأي تأخير للمشروعات

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

 

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المقررة، قائلا : لن يتم السماح بأي تأخير، وسبق أن أكدت على ضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المحاور الرئيسية، والإلتزام بذلك في أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التي تتم.

 

كما كلف رئيس الوزراء ، برفع كافة مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالإنتهاء من أعمال المرافق بالكامل، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً يعكس قدرة الشعب المصري، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشدداً في هذا الإطار على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمني محدد يتم الإلتزام به، مؤكداً : سأتابع معدلات التنفيذ دورياً، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعياً لمتابعة الموقف عن كثب. 

 

وعقب الإجتماع بدأ رئيس الوزراء، مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، جولة موسعة يزور خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

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العاصمة الجديدة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة

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