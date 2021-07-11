محافظ المنيا وسفير نيقوسيا يشهدان صلاة الجنازة على ضحايا حرائق قبرص

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، يرافقه السفير هومر مافروماتي سفير قبرص بالقاهرة، صلاة الجنازة على المواطنين الأربعة من أبناء مركز بني مزار، وذلك داخل كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بقرية الناصرية.

ولقي الضحايا الأربعة حتفهم في الحرائق التي اندلعت في قبرص الأسبوع الماضي، بسبب موجة جفاف شهدتها البلاد مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ وعدد من نواب البرلمان والشيوخ وإسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، وعدد من الآباء الكهنة ومسؤولين من مطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس.

وأعرب المحافظ عن خالص مؤاساته وعزائه لأسر الضحايا، متمنيا لهم الصبر والسلوان كما قدم السفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

وكانت السفارة المصرية في قبرص أنهت صباح اليوم الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين الى أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا، كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة في توديع جثامين المواطنين المصريين من أبناء بني مزار في المنيا.