رئيس الوزراء يتفقد فيلات r3 بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، فيلات r3 بالعاصمة الادارية الجديدة ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع مدبولي، لشرح حول تشطيبات الفيلات، مشيدا بالتشطيبات داخلها وواجهاتها.



وكان عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي الوزارة والهيئة.



ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المقررة، قائلا: لن يتم السماح بأي تأخير، وسبق أن أكدت على ضرورة الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المحاور الرئيسية، والإلتزام بذلك في أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التي تتم.

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