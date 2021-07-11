توك شو.. توجيهات من الرئيس السيسي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة.. وزير الري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه.. وجاهزون للتعامل مع أي طارئ

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وزير البترول يوضح خطوات تحويل السيارات الحديثة للعمل بالغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك تسهيلات تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، .سواء على مستوى الدولة حيث قام الرئيس بافتتاح معرض 4 يناير هذا العام مع البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبترول.

وزير البترول: توجيهات الرئيس السيسي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الرئيس السيسي يتبع استراتيجية الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجاتنا، ومن أهمهم موضوع الطاقة، سواء سواء الكهرباء أو الوقود.

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة



عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه أن متحدث الرئاسة قال: الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

التجارة الداخلية بوزارة التموين تكشف عن كيفية اختيار لحمة عيد الأضحى بطريقة بسيطة



قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الختم الموجود على اللحوم البلدي، هي أساس التعرف على سلامة لحم الأضحية، وبالنسبة للحوم السوداني فإنها تكون مختومة بالختم البنفسجي السوداني الدائري.

شاهد.. رصد استعدادات حدائق القناطر الخيرية لاستقبال عيد الأضحى

قال أشرف درويش، مدير عام الري بالقناطر الخيرية، إن الحدائق التابعة لوزارة الرى فى القناطر حوالى 70 فدان، لافتاً إلى ان هناك عمليات تطوير جزرية فى الحدائق خلال الفترة الأخيرة.

وزير الري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه.. وجاهزون للتعامل مع أي طارئ

عرض برنامج " صباحك مصري " ، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، تقريرا عن الجلسة الحوارية المفتوحة والتي نظمها مع وزير الري ، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، بالقناطر الخيرية.

مبادرة قطار الخير تسعى لتلبية احتياجات 100 ألف نسمة في سوهاج.. فيديو

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة قطار الخير انطلقت منذ إبريل الماضى، بعد الحادث الأليم “قطار سوهاج” والهدف منها وفقا للتوجيه الرئاسي، دعم أهالينا فى أسيوط وسوهاج وغيرها من محافظات الصعيد.

سكة السلامة .. حملة للتوعية بأضرار المخدرات داخل محطات المترو

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن مبادرة " سكة السلامة " ، وهي الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة الأدمان داخل محطات المترو ، بالتعاون مع الهيئة العامة لمترو الأنفاق .

مستشار الرئيس: مازلنا نطمع فى استمرار انخفاض إصابات كورونا

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من أنتشار المرض لأنها مهمة جداً منها استخدام الكمامات فى التجمعات وتقليل التكدسات.

