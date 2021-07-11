غدا.. البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لعودة الدوري

يدخل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، معسكراً مغلقا غداً، الإثنين، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر استعدادا لعودة مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق البنك الأهلي بفريق النادي الأهلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة بينهما نظراً لمشاركة فريق الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلعب فريق البنك الأهلي مباراتان وديتان خلال المعسكر بناء علي البرنامج المحدد من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق.

في سياق آخر، يستضيف ستاد الجيش بالسويس، مباراة مصر المقاصة وضيفها النادي الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من بطولة الدورى الممتاز قبل خوض مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا .

وتقام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في السابعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق الكواليني.

ويدير لقاء مصر المقاصة والأهلي، تحكيما محمود عاشور بمساعدة أحمد نوفل وعماد العقاد حكما راية ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا بينما يتواجد الثنائي طارق مجدى وعاطف حسين علي تقنية الفيديو"VAR ".

ونجح الاهلي في الوصول الي نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ليواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت 17-1 في تمام التاسعة مساءا بالمغرب.