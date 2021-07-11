استشارى نفسي يحذر: التأثيرات النفسية على طلاب الثانوية العامة هذا العام خطيرة جدا

أدى أكثر من 700 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة، بمختلف محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة، وحالة من الهدوء حسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وكالعادة في كل عام مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة تنتشر كثيرا الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدوث حالة من الجدل خاصة حول صعوبة الامتحان وتحديداً امتحان اللغة العربية.

عامة حالة كبيرة من الجدل والنقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك حول اسئلة امتحان اللغة العربية، والتي أكد مسؤولون بوزارة التربية والتعليم إن الذي يتم تداوله على الفيس بوك من أسئلة جاءت في امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة بالمرة وهذه أكاذيب.

ولمعرفة تأثير الجدل الدائر علي السوشيال ميديا حول امتحانات الثانوية العامة على كل من الطالب والأسرة، أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن التأثير النفسي على طلاب الثانوية العامة هذا العام من أصعب التأثيرات النفسية على مدار السنين الماضية، فكلمة الثانوية العامة وحدها تشعرنا بارتباك فهذه السنة تجعل الطالب في حالة توتر مستمرة.

وأوضح هاني في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن كثرة الشائعات تجعل الطلاب في حالة غير مستقرة، وعلى الأسرة أن تعزل ابنائها انعزال تام عن السوشيال ميديا، مردفا "لأن الطالب لو من المتفوقين دراسياً مع كثرة الضغوط النفسية تجعله ينهار".

وتابع "يوجد صفحات مفبركة يتم انشائها مخصوص لتدمير الصحة النفسية للطالب وتفقده الثقة في نفسه، مشددا "علي الأسرة أن تمتنع عن العتاب للأبناء في حالة إخفاقهم في الامتحانات، لأن الطالب في مرحلة مراهقة لا يستوعب الضغوط النفسية التي عليه".

وأكد استشاري الصحة النفسية، أنه على الطالب عدم استخدام موقع التواصل الاجتماعي باستمرار، وعلى الأسرة ايضاَ عدم متابعة الاخبار التي تسبب القلق والتوتر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر ونقل هذا الشعور للأبناء.

وأكمل "لا بد من توفير المناخ الآمن لاولادنا ونوضح لهم أن الثانوية العامة ليست نهاية العالم، ومجاميع الثانوية العامة هى رزق، ومثال على ذلك المتفوقين في كل السنوات لم يحصلون على مجموع في الثانوية العامة، "فهذا ليس شرطا للنجاح".

وأختتم "على الطالب عدم مراجعة الامتحان، والتركيز الكلي في المواد القادمة"، مشددا على توفير الأسرة الهدوء النفسي والدعم لأبنائها ليتحقق النجاح والتفوق.

تسريب امتحان اللغة العربية

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلى أن "700 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية في هدوء، وأن طالبا واحدا بالغربية قام بتصوير ورقته الامتحانية (المتضمنة للأجوبة)، وتم القبض عليه"، مشددا على أن "لا فائدة من تسريب امتحان اللغة العربية لوجود عشرات النماذج من الامتحان".

وأوضح أن طالبا من محافظة الغربية صور أجزاء من أجوبة الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم القبض عليه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط أي محاولات غش في امتحانات الثانوية العامة مؤكدة أن "هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات"، حيث أن "صفحات الغش" كانت قد تداولت عبر مجموعات في تطبيق "واتساب" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صورا من أسئلة امتحان اللغة العربية وإجاباتها، وزعموا أنها صورة الامتحان الحقيقي في مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية".