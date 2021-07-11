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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشرفو امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنوفية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صدى البلد

بدأت الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، اليوم الأحد تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية الأزهرية2020/ 2021  والعاملين بالمنطقة بلقاح فيروس كورونا الجرعة الثانية ، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان "مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية ، وتحت إشراف مديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وجاء ذلك حرصا من الدولة بصفة عامة والأزهر الشريف بصفة خاصة ، على تنفيذ خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

 

و أوضح "رئيس الإدارة المركزية"، أنّ التطعيم يتم وفق التعليمات التي أعلنها الأزهر الشريف بالتنسيق مع وزارة الصحة والإسكان وهي عبارة عن جرعتين بينهم فاصل زمني معدله 3 أسابيع من اللقاح، ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على صحة وسلامة جميع المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية و العاملين به ، وجهود الحكومة المصرية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا.


وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الوقاية خير والعلاج خير وأن كل منها يكمل الآخر ويجب علينا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله؛ داعيا جميع المواطنين لسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. 

 

وأشاد بالجهود المقدمة من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية . 

 

كما قام "رئيس الإدارة المركزية" بأخذ لقاح كورونا لإثبات أهمية اللقاح و طمأنت الجميع،  لافتا إلى أنّ تطعيم في حد ذاته  إجراء مهم اتخذته الدولة تجاه مواطنيها.

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