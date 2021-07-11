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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامح الدهان يرد على اتحاد الفروسية في بيان رسمي

صدى البلد

رد سامح الدهان لاعب المنتخب الوطني الأول لـ الفروسية، على المبررات التي اعتمدها مسؤولو الاتحاد واللجنة الأولمبية عقب استبعاده من الفريق المشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر انطلاقها في 23 يوليو الجاري.

وكتب "الدهان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا للرد على تلك المبررات التي قالها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن عن قائمة الفريق المصري المشارك في الدورة والتي ضمت "نائل نصار - عبد القادر سعيد - محمد طاهر زيادة - محمد طلعت" فيما جاء الفارس سامح الدهان في الترتيب الخامس علمًا أن من يشارك مع الفريق هو الرباعي المذكور أولًا.

 

وجاء بيان الفارس المصري كالتالي:

 

كنت أفضل أن الأمور الخاصة بالفريق يتم التعامل معها في غرفنا المغلقة مهما كانت اختلافات وجهات النظر ولكني لقيت نفسي مضطر أرد على ما تم إعلانه على الميديا امبارح
ردا علي المقالات لكل من يهمه امر الفروسية:

-الفرسه ايمي موا عندها ١١ سنه و دي في عز تالق الخيل
-سوماز زورو الفرسه الكبيره هي اللي كانت احتياطي عشان كبر سنها
-الفرسه معندهاش خبره؛ لو ده صحيح يبقي فازت بكل البطولات العالميه اللي فاتت ازاي علي اعلي مستوي ١٦٠سم.
-الفرسه مملوكه لJoanne Joanne Sloan Allen بشراكه معايا وده طبيعي جدا بدليل ان حصانين من المختارين في الفريق عندهم نفس الموقف
-مش صحيح ولست في حاجة اني اروح انافس في الاولومبياد عشان اعلي سعر الفرسه فهاذا كلام لا يصدقه منطق بدليل ان سوماز زورو بتنافس باسم مصر بقالها ١٠ سنين و نفس الشيء ينطبق علي ايمي موا فالغرض تمثيل مصر في الاولومبياد وده شرف لاي فارس
-انا بنافس باسم مصر في كل بلاد العالم و برفع علمها في كل مكان، وآخرهم  حصولي على المركز الاول ورفع علم مصر من يومين ببطولة في ايطاليا فهاذا كلام لا يصدقه منطق 
-لم يتم ذكر اي criteria من قبل الاتحاد لي لمعرفه الشروط الواجبه ليتم اختياري في الفريق 
كل اللي انا كنت طالبه التوضيح و احترام المجهود المبذول من جميع الفرسان و التعامل باحترافيه وعمري ما حكون عايز أخد مكان مش بتاعي لو الفرسان ال4 وخيولهم أحسن مني يبقي ربنا يوفقهم وحدعمهم زي ما حدعم كل البعثه المصريه في كل الالعاب و ده مش معناه اني موافق علي القرار و لكن مصر دائما تيجي أولا.

أنا عرفت قرار استبعادي عن طريق السوشيال ميديا والمقالات بعد ما كان التواصل تليفونيا لحد امبارح الصبح بيأكد أن مفيش قرارات نهائية اتحسمت وإني لازلت مرشح لتمثيل مصر في الأولمبياد.

باشكر كل اللي دعموني واللي دعموا غيري سواء في مصر او خارج مصر، أتمنى التوفيق لكل البعثة المصرية المسافرة لطوكيو.

سامح الدهان الفروسية اللجنة الاولمبية الدهان هشام حطب اتحاد الفروسية الاتحاد الدولي للفروسية طوكيو

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