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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسح لغرفة تجارة وصناعة دبي يظهر تحسنا ملحوظا في ثقة المستثمرين

مسح لغرفة تجارة وصناعة
مسح لغرفة تجارة وصناعة دبي يظهر تحسنا في ثقة المستثمرين

سجل المسح الفصلي لغرفة تجارة وصناعة دبي لتوقعات قادة الأعمال بالإمارة للربع الثالث من العام 2021 أعلى نسبة منذ 2014 في ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل بدبي وتوقعاتهم بتحسن ظروف وأوضاع الأعمال خلال هذا الفصل.وأكدت الغرفة أن تعافي اقتصاد دبي يسير على الطريق الصحيح .

وتوقع 66% من قادة الأعمال المشاركين في المسح الفصلي لغرفة تجارة وصناعة دبي ، تحسن ظروف وأوضاع الأعمال في الربع الثالث من 2021 مقارنة بنسبة 51% سجلت في الربع الثاني من العام الحالي في حين ارتفعت ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل وسجلت 66% كذلك مقارنة بـ %48 سجلت خلال الربع الثاني من العام الحالي.


وارجع المسح الفصلي لغرفة تجارة وصناعة دبي
السبب لهذه التوقعات الإيجابية إلى تعافي الطلب المحلي نتيجة حملة التطعيم الوطنية المكثفة التي عززت الطلب المحلي والتعافي المستمر في أسعار النفط حيث كانت توقعات قادة الأعمال للربع الثالث من العام تاريخياً منخفضة بسبب عوامل فصل الصيف والإجازات.

وأشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن تحسن ثقة المستثمرين للربع الثالث المعروف بانخفاض النشاط التجاري والطلب الاستهلاكي نتيجة الإجازات الصيفية مؤشر حقيقي على واقع بيئة الأعمال بالإمارة التي نجحت في خفض تداعيات الجائحة حيث كان للدور الحكومي المتميز وحزم التحفيز الاقتصادية وحملات التطعيم المستمرة الأثر الأكبر في تعزيز ثقة المستثمرين وقادة الأعمال وهي رسالة لكل المستثمرين حول العالم بأن عجلة الاقتصاد مستمرة بالدوران في إمارة دبي رغم تحديات الجائحة مؤكدا أن تعزيز التعافي الاقتصادي هو الأولوية في المرحلة القادمة.

ولفت حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان التوقعات الإيجابية للقطاع الخاص بالإمارة تظهر الدور الهام الذي يلعبه في مسيرة استدامة اقتصاد الإمارة وتنافسيته معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة استراتيجية لها انعكاسات كبيرة على النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارة.

وأظهرت نتائح المسح الفصلي غرفة تجارة وصناعة دبي أن التحسن في النظرة المستقبلية للأعمال كان مصدره الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت أكثر تفاؤلاً بتعافي السوق المحلية مقارنة بالشركات الكبيرة التي تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

ورغم التفاؤل العام إلا أن قادة الأعمال قد أشاروا إلى وجود بعض العوامل التي تؤثر سلبا على توقعاتهم ومنها تحصيل الديون والتأخر في الدفعات والمنافسة القوية في الأسعار والكلفة العالية للمواد الخام.

كما أظهرت توقعات قادة الأعمال حول العوامل التي تؤثر على تحسن اوضاع وظروف الأعمال للربع الثالث من العام 2021 تحسنا ملحوظً في مجال المعاملات المالية مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي وتوقع 57% من قادة الأعمال أن يؤثر تعافي أسعار النفط إيجاباً على بيئة الأعمال للربع الثالث في حين توقع 62% من قادة الأعمال أن تؤثر سلبا القيود العالمية على التجارة والسفر على بيئة الأعمال خلال الربع الثالث.
 

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