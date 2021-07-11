وزارة الصحة تخصص رقم خط ساخن لمبادرة علاج مرضى ضمور العضلات ..فيديو

قال الدكتور حمدي النبوي المشرف علي أقسام جراحات المخ والأعصاب بالتأمين الصحي الشامل ، إن وزارة الصحة قامت بتخصيص عيادة لاستقبال مصابي الضمور العضلي لدي الأطفال بالإضافة ألي تخصيص الخط الساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي .



واضاف النبوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن الرئيس السيسي أول مرض ضمور العضلات اهتمام كبير بعد رؤية معانات الأطفال والأمهات بسبب ارتفاع سعر علاج هذا المرض .



وأوضح النبوي ، أن هناك حالات تصل تكلفة علاجها من مرض ضمور العضلات ألي ملايين الجنيهات ، لافته انه ليس هناك احد من أهالي هؤلاء الأطفال المصابين قادر علي تكلفة علاج هذا المرض .

وتابع النبوي ، أن مرض الضمور العضلات مرتبط بالجينات وبالتحاليل الوراثية ، مؤكدا أن هذا المرض يتسبب في عدم الحركة وعدم القدرة علي ممارسة الحياة الطبيعية .



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قال حمدي النبوي استشاري جراحة المخ والأعصاب، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء جديد لعلاج الزهايمر، موضحا أن الموافقة التي أقرتها هيئة الدواء تعرف بالموافقة السريعة والتي يمكن أن تتعرض للإلغاء على الفور، وهذا لأن الدواء لم يجري عليه كافة الأبحاث.



وشدد استشاري جراحة المخ والأعصاب، على أن الدواء سعره مرتفع للغاية، كما أنه مازال تحت التجارب حتى الآن، منوها إلى أن الدواء تمت تجربته على طبيب الفترة الحالية ولم تظهر نتائج التجربة حتى الآن.

وفي نفس السياق أفاد بحث جديد أجراه مجموعة من علماء عن مرض الزهايمر في كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك، أن هناك علاجًا دوائيًا جديدًا يوقف تطور مرض الزهايمر في أدمغة القردة.

وتابع الباحثون، أن الدواء الجديد الذي يدعى CpG oligodeoxynucleotides (CpG ODN)، يحفز خلايا الدفاع المناعي على ابتلاع البروتينات المشوهة ولويحات بيتا أميلويد وتشابكات تاو المسؤولة عن الإصابة بالزهايمر.

ومن المعروف أن تراكم هذه البروتينات المشوهة يقتل خلايا الدماغ القريبة ، مما يتسبب في الإصابة بمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا في المملكة المتحدة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.