استشاري: جي بلازما أحدث تقنية للتخلص من الترهلات

جي بلازما طريقة حديثة تعمل على شد الترهلات

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الـ جي بلازما طريقة حديثة تعمل على شد الترهلات إلى حد كبير، حال عدم وجود دهون في الجلد.

وتابع "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن علاج الترهلات في السابق قبل الـ جي بلازما كان يكون من خلال التدخل الجراحي لقص الجلد الزائد.

وأشار "أحمد السبكي" إلى أن عنصر الأمان في استخدام تقنية الـ جي بلازما أو تقنية الفيزر كبير للغاية.

ولفت "أحمد السبكي" إلى أن الكبسولة المبرمجة أدت لطفرة كبيرة جدًا لدى مرضى السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة وأنها تعتبر بديلا لتكميم عملية المعدة في هذه الأوزان غير المفرطة.

شفط الدهون بـ "الفيزر" يحدث بدون أي نوع من العنف



قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تقنية الفيزر أصبحت مختلفة تمامًا عن الشفط القديم الذي كان يحدث بنوع من العنف.

وأوضح "أحمد السبكي" أن شفط الدهون القديم كان يعتمد على تكسير الخلايا الدهنية بطريقة يدوية إلى حد ما، وكانت الدهون تخرج مصحوبة بدم.

وأشار "أحمد السبكي" إلى أن شفط الدهون من خلال الفيزر يحدث من خلال الذبذبات بدون أي نوع من العنف، ويتم رسم الوسط او البطن، أو الفخذين، ومن الممكن أخذ الدهون من أماكن، وحقنها في أماكن أخرى مثل الثدي والوجه.