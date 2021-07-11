بالفيديو.. عناق حار بين ميسي وزوجته فور وصوله مطار بوينس آيرس

وصلت بعثة منتخب التانجو، منذ قليل إلى العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”، بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا، فجر اليوم الأحد، على حساب منتخب البرازيل.

والتقطت عدسات الكاميرات فيديو لميسي فور وصوله المطار وفي إستقباله زوجته وجمعهم عناق حار.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بعد غياب 28 عاما، بالفوز على البرازيل بهدف دون رد، سجله أنخيل دي ماريا.

ميسي واللقب الأول مع الأرجنتين



ورفع الأسطورة ليونيل ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويج الأرجنتين بلقب النسخة الـ47، فجر اليوم الأحد، على حساب البرازيل

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

لم يكتف ليونيل ميسي، قائد مُنتخب الأرجنتين، بكسر عقدة الإنجازات على المستوى الدولي بالفوز بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل، ولكنه أيضاً نجح في الحصول على جائزتين من الجوائز الفردية المُهمة.