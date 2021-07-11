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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. تعرف على عدد مقاعد تمثيل الأحزاب باللجنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب ، في جلسته العامة علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من 50 نائبا أخرين بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتم إحالته لمجلس الدولة .

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المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد أن التعديلات المقدمة لها 3 أهداف رئيسية أولها تعديلات اقتضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وثانيها تعديلات تتماشى مع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وثالثها تعديلات استلزمها طبيعة العمل في مجلس النواب وتنظيم العمل بداخله.  

وشملت التعديلات المقدمة 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات.

وفى حال التساوي فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة، ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

تمثيل الأحزاب باللجنة العامة بعد اقرار تعديلات لائحة النواب

كما تضمنت المادة ٢٤ من التعديلات أن يتم استبدال عبارة " ثلاثة مقاعـد أو أكثر" بعبارة "عشرة مقاعد أو أكثر" وهي النسبة اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في تشكيل اللجنة العامة، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب ضمن تشكيل اللجنة.

النواب البرلمان مجلس الشيوخ اللائحه الداخليه لمجلس النواب مجلس الدولة مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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