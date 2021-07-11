مرصد الأزهر يحذر من ارتفاع الأعمال المعادية للإسلام بفرنسا خلال 2020

أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا (CNCDH)، بيان حالة عن أعمال العنصرية والعداء للأجانب خلال عام 2020، الذي شهد موجات من تفشي وباء كورونا، معتمدة في ذلك على بيانات من جهاز المخابرات الإقليمي المركزي، الملحق بالشرطة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية.

ووفق البيانات الواردة في التقرير السنوي الصادر عن اللجنة، فقد سجلت (1461) حادثة عنصرية خلال عام 2020، مقارنة بـ(1983) حادثة خلال 2019؛ حيث انخفضت الأعمال ذات الطابع العنصري المعادي مقارنة بالعام الماضي.



ورغم ارتفاع معدل التسامح تجاه الجاليات بفرنسا خلال عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين التي سجلتها قوات الأمن الفرنسية – ولا سيما التهديدات – ارتفعت بشكل ملحوظ للعام الثاني على التوالي بنسبة (52%). كما أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع أعمال العنصرية ضد الآسيويين في فرنسا جراء ما يمكن أن نطلق عليه "الأحكام المسبقة" التي لا تزال حاضرة بقوة رغم تراجعها عن العام الماضي.

مرصد الأزهر

وفي هذا السياق أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن التصدي بكل حزم للعنصرية والتمييز والإسلاموفوبيا تلك الظواهر التي تمزق النسيج المجتمعي، وتعكر صفو التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، أمر لا يقبل المماطلة، في ظل التزايد الملحوظ في الجرائم المرتكبة باسم تلك المسميات.

مرصد الأزهر

ويحذر مرصد الأزهر من أية دعوات داخل المجتمع الفرنسي ضد المسلمين أو اعتبارهم خارج منظومة المجتمع؛ لأن ذلك لن يساهم في دعم ترابط عناصر المجتمع الفرنسي الواحد، ولا شك أن المسلمين مكون أساسي داخل هذا المجتمع.