بالفيديو .. أعمال شغب في محيط ويمبلي بين جماهير إنجلترا والشرطة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في شتى أنحاء المعمورة، اليوم الأحد، قمة نارية بين إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة يورو 2020.

وتجمع الآلاف من جماهير إنجلترا في ساحة ملعب ويمبلي قبل ساعات من انطلاقة نهائي كأس أمم أوروبا " يورو 2020 ".

وشهدت ساحة ومحيط ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، أعمال شغب بين جماهير منتخب إنجلترا مع الشرطة.

ومنذ صباح اليوم وشوارع لندن ممتلئه بالجمهور الإنجليزي ولديهم حماس كبير أملًا في تتويج منتخب بلادهم بأول لقب لأمم أوروبا في تاريخهم.

ويدخل منتخب إنجلترا متسلحا بعاملي الأرض والجماهير، لإسقاط إيطاليا، والتتويج بلقب يورو 2020، للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب إنجلترا تأهل إلى نهائي يورو 2020، بعد فوز صعب على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

🎥 | أعمال الشغب من قبل الجماهير الإنجليزية #ENG في ملعب ويمبلي مستمرة قبل نهائي يورو 2020.#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/KpLCBQUNuM — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) July 11, 2021

في المقابل، يأمل منتخب إيطاليا في مواصلة مشواره الرائع من يورو 2020، باقتناص الفوز من الأسود الثلاثة، واستعادة اللقب بعد غياب 43 عاما.

صعد منتخب إيطاليا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، عقل انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.