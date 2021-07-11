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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالفيديو .. أعمال شغب في محيط ويمبلي بين جماهير إنجلترا والشرطة

صدى البلد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في شتى أنحاء المعمورة، اليوم الأحد، قمة نارية بين إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة يورو 2020.

وتجمع الآلاف من جماهير إنجلترا في ساحة ملعب ويمبلي قبل ساعات من انطلاقة نهائي كأس أمم أوروبا " يورو 2020 ".

وشهدت ساحة ومحيط ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن، أعمال شغب بين جماهير منتخب إنجلترا مع الشرطة.

ومنذ صباح اليوم وشوارع لندن ممتلئه بالجمهور الإنجليزي ولديهم حماس كبير أملًا في تتويج منتخب بلادهم بأول لقب لأمم أوروبا في تاريخهم.

ويدخل منتخب إنجلترا متسلحا بعاملي الأرض والجماهير، لإسقاط إيطاليا، والتتويج بلقب يورو 2020، للمرة الأولى في تاريخه.

منتخب إنجلترا تأهل إلى نهائي يورو 2020، بعد فوز صعب على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

في المقابل، يأمل منتخب إيطاليا في مواصلة مشواره الرائع من يورو 2020، باقتناص الفوز من الأسود الثلاثة، واستعادة اللقب بعد غياب 43 عاما.

صعد منتخب إيطاليا إلى نهائي يورو 2020، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، عقل انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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