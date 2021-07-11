رئيس «المصري للدراجات» يمنح محمد رمضان عضوية الاتحاد

استقبل الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات اللاعب محمد رمضان النجار، من ذوي الهمم (الصم والبكم)، بمقر الاتحاد، وذلك لتكريمه على خلفية مشاركته في ماراثون الدراجات الذي أقيم مؤخرًا ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضية بثورة 30 يونيو.



وكانت وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري للدراجات نظمت المهرجان الرياضى الأول بالجلالة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، ماراثون الدرجات الهوائية و البخارية والنارية من أمام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية متجها إلى مدينة الجلالة، ضمن فعاليات المهرجان الرياضى الأول الذى تنظمه الوزارة بمشاركة 1000 شاب وفتاة من عدة محافظات.



اللقاء الذي سيطرت عليه علامات الترحيب وحفاوة الاستقبال، في محاولة منه لرسم البسمة على وجه «محمد» ووعد رئيس الاتحاد بتقديم كل ما يمكن تقديمه دعما له وكانت البداية بإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية الاتحاد وتقديم مكافأة مالية.

«محمد»، ابن قرية «الصافية»، التابعة لمركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، لم تمنعه إعاقته السمعية من ممارسة هوايته وهي ركوب الدراجات، البداية كانت منذ خمس سنوات حيث بدأ باستخدام دراجته في الذهاب الى العمل بمركز بسيون يوميا، وأخذت الهواية في التدرج وبدأ يتنقل بها من قريته بمركز دسوق إلى عدة محافظات منها القاهرة والغربية والإسكندرية وغيرها من المحافظات.

دفع الجلة

«محمد» اهتمامه بالرياضة ليس حديثا فخلال سنوات الدراسة حصل لأكثر من مرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في «دفع الجلة» ضمن مسابقات «التوجيه الرياضي» بوزارة التربية والتعليم.



تخرج «محمد» من مدرسة الأمل الصم وضعاف السمع وحصل على الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بكفر الشيخ، ويعتمد في تواصله مع الآخرين على لغة الإشارة وقراءة الشفاه، ويأمل أن يكمل مشواره الرياضي بالمشاركة في بطولات محلية وعالمية لسباق الدراجات وأن يتلقى التدريب المناسب الذي يؤهله لذلك.