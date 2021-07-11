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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفي إسرائيلي يزيف تصريحات لـ نشأت الديهي.. شاهد

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي ، هناك  أخبار كاذبة  يتم تداولها وصناعتها من قبل دول أخري ويتم صرف أموال باهظة عليها، مؤكدا أن الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين تناول تصريحات تم تزيفها ونسبها إليه  وهذا أسلوب "رخيض".

 

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة "تن"، الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين “يضعه في رأسه ولا يعرف السبب”، لافتا أنه دخل في عديد من المعارك مع أطراف مختلفة وهدفها هو “تضليل المواطنين وتكذيبي أمامهم بهدف تعطيلي عن أداء دوري الإعلامي”.

 

وأوضح نشأت الديهي، "لن أقول إلا الحقيقة من خلال برنامجي وأنا لا اؤمن بالحياد بين الحق والباطل" "وأنا لست محايدا" و"أنحاز دائما لما اعتقد أنه حق".

 

وتابع :" أنا انحاز انحيازا كاملا للدولة المصرية وهذه ثوابت بالنسبة لي، وأقبل الانتقادات من الجميع وأقوم بالرد عليها ".

 

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كشف الإعلامى نشأت الديهى، آخر تطورات جولة ولقاءات وزير الخارجية سامح شكرى، وآخر تطورات مناقشة قضية سد النهضة.

وقال الديهي ، إن سامح شكرى وزير الخارجية، سيلتقي، بعد غد، الإثنين، الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل.

ولفت الديهى، إلى أن حلف "الناتو" أعلن- عبر الموقع الرسمى له- عن اللقاء الذي سيجمع بين سامح شكرى وزير الخارجية والأمين العام للحلف، الإثنين .

وأكد الديهى، أن الاتحاد الاوروبى أعلن أيضا عقد اجتماع، يوم الإثنين أيضا؛ لمناقشة أزمة سد النهضة .

إثيوبيا تنهار.. أزمة اقتصادية طاحنة.. كوارث ومجاعات بـ تيجراي.. و قضية سد النهضة
تعيش إثيوبيا أزمة اقتصادية طاحنة بسبب وقوعها في العديد من الديون العاجزة عن سداداها إضافة إلى الكوارث والمجاعات التي تحدث في إقليم تيجراي علاوة علي الإدانات والتحركات الدولية ضد أديس أبابا في ملف سد النهضة.


أزمة اقتصادية طاحنة

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تفاصيل أزمة إثيوبيا الطاحنة تزامناً مع استمرار الصراع الدائر في إقليم تيجراي وتطالب أديس أبابا بإعادة هيكلة مليار دولار إضافي من الديون الخارجية، مشيرةً إلى أن وزارة المالية الإثيوبية تحدثت عن أن إعادة هيكلة الدين ستوفر فترة سماح تصل إلى 6 سنوات وتمديد أجل الاستحقاق عشر سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه "تم تأجيل دفع 2.5 مليار دولار من أصل الدين والفوائد لمدة خمس سنوات من قبل الدائنين التجاريين بموجب أول خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية".

تفاصيل قضيتي سد النهضة وإقليم تيجراي

أثيوبيا في قلب صراع كبير، فبالرغم من مشكلة سد النهضة وتبعاته مع مصر والسودان، فإن مشكلة إقليم تيجراي، وأوضاع المدنيين، باتت تغطي على انجازات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، كما أن سمعته العالمية بدأت بالتآكل.

أضرت الأزمات المحيطة بـ سد النهضة وأزمة إقليم تيجراي بسمعة رئيس وزراء أديس أبابا آبي أحمد في الخارج كصانع سلام لكن حتى في أثيوبيا نفسها، سرعان ما تبخر التفاؤل، كما يقول بيفكادو هايلو: "لاحظت العديد من المجموعات السياسية أن آبي أحمد الذي كان في أذهانهم، لا يتوافق مع آبي أحمد في الواقع لقد كان منخرطًا في الحكومة السابقة وكانت له شخصيته الخاصة وطموحات كبيرة. الآن اختلفت الأمور لدى القوى السياسية في أثيوبيا بحسب هايلو إذ أدركت هذه القوى أن آبي أحمد بات يجسد أكثر فأكثر عقلية الحاكم المستبد، وأنه لا يمثلها في الواقع".

المراقب للهجة التواصل بين الخارجية الأمريكية والحكومة الأثيوبية يلمح حجم المشاكل في الوقت الحالي بين البلدين، اذ أن العبارات المستخدمة في الخطاب الأخير بين أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الثلاثاء تكاد تنحصر في: "أدان، وشدد وحث" وغيرها من الكلمات التي توضح رغبة واشنطن في احداث تغيير على أرض الواقع. وفي ذات السياق فإن أوضاع المدنيين في تيغراي أصبحت أكثر خطورة منذ بدء القتال في نوفمبر حيث شدد بلينكين على أهمية وقف إطلاق النار الثنائي فوراً وأدان تدمير الجسور والعقبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، وحث اتخاذ سلسلة من الخطوات التي حددها مجلس الأمن الدولي.

وبالرغم من مناقشة مجلس الأمن الأوضاع في أثيوبيا، إلا أن أديس أبابا ليست ممثلة في مجلس الأمن، إذ تشغل حاليا المقاعد الأفريقية الثلاث كل من تونس والنيجر وكينيا. وكانت تونس قد قدمت مقترحا الأسبوع الماضي بأن يسعى مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة العملاق خلال ستة أشهر، وبحسب وكالة رويترز فإن البعثة الأثيوبية في الأمم المتحدة تبذل حاليا قصارى جهدها لحشد أغلبية في مجلس الأمن ضد المقترح التونسي.

الصحفي الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين المواطنين تضليل المواطنين

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