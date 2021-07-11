عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

سد النهضة
سد النهضة

رفض الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تصريحات عمر إدريس، مفتي إثيوبيا، التي هاجم فيها بيان شيخ الأزهر حول أزمة سد النهضة.

 

وقال «جمعة» خلال لقاء برنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، إن العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بُني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره، مضيفاً: «مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول المياه».

 

وأوضح أن حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه «الزبير» ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول: «اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك»، وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.

وتابع: «نفترض فيه الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله- هو الذي يدَّعي العدالة في قومه- هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية».

المؤسسات الدينية تنتفض خلف القيادة السياسية في أزمة سد النهضة .. الأزهر: منع قطرة ماء عن أحد سلب لحق من حقوق الله تعالى للعباد .. الأوقاف : يحرم الاستبداد بالتصرف في الموارد الطبيعية المشتركة

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة..على جمعة: كل يوم يعادل سنة

ولفت إلى أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا تجاوز فى حق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي نشر بيانا طالب طالب خلاله بحق 100 مليون مواطن مصرى في مياه النيل، بعد أزمة سد النهضة.

 

وواصل: أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا رغب فى توظيف الدين لصالح السياسة فى أزمة سد النهضة وكان عليه أن يطلب الإنصاف والعدل والتحلى بالأدب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

وألمح إلى أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا وقع فى محاذير عديدة، أولها ردوده الغير موفقة خاصة فى التعيق على بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن تصريحات إدريس تكشف بوضوح عدم اضطلاعه على ملف سد النهضة.


وأردف: أن الخديوى إسماعيل اشترى في 1867 الأرض التى يقام عليها سد النهضة، بهدف سريان المياه فى المجرى البعيد والتى تدعى "شنجول" بإجمالى 3600 كم، وفي عام 1902 حدثت تفاهمات ومفاوضات وضغط من الإنجليز للتنازل عن هذه الأرض ووافق الخديوى، تحت هذه الضغوط  على أن تعقد اتفاقية ضمان جريان نهر النيل وعدم إقامة إثيوبيا أى سدود بدون موافقة مصر والسودان.

 

علي جمعة الدكتور علي جمعة عمر إدريس مفتي أثيوبيا سد النهضة شيخ الأزهر

ترشيحاتنا

محمد شريف يتجاوز أشرف بنشرقي ويهدد ريان.. ترتيب هدافي الدوري المصري

الأهلي يلاحق الزمالك بعد الفوز المقاصة .. ترتيب الدوري المصري

أول قرار من الأهلي بعد الفوز برباعية على المقاصة في الدوري

شكري لنظيره الإسرائيلي: لن نتوانى عن دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية

بعد الوعكة الصحية.. هاني شاكر يوجه رسالة للجمهور والفنانين.. شاهد

هدف عالمي لـ قفشة.. نجم الأهلي يسجل الرابع من منتصف الملعب في المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

لن يطبق بأثر رجعي..تطورات جديدة في مقترح ربط الدعم بعدد أطفال الأسرة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

علي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ