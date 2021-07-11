علي جمعة : سنسمع عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

رفض الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تصريحات عمر إدريس، مفتي إثيوبيا، التي هاجم فيها بيان شيخ الأزهر حول أزمة سد النهضة.

وقال «جمعة» خلال لقاء برنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، إن العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بُني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره، مضيفاً: «مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول المياه».

وأوضح أن حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه «الزبير» ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول: «اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك»، وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.

وتابع: «نفترض فيه الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله- هو الذي يدَّعي العدالة في قومه- هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية».

ولفت إلى أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا تجاوز فى حق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي نشر بيانا طالب طالب خلاله بحق 100 مليون مواطن مصرى في مياه النيل، بعد أزمة سد النهضة.

وواصل: أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا رغب فى توظيف الدين لصالح السياسة فى أزمة سد النهضة وكان عليه أن يطلب الإنصاف والعدل والتحلى بالأدب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وألمح إلى أن عمر إدريس مفتى أثيوبيا وقع فى محاذير عديدة، أولها ردوده الغير موفقة خاصة فى التعيق على بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن تصريحات إدريس تكشف بوضوح عدم اضطلاعه على ملف سد النهضة.



وأردف: أن الخديوى إسماعيل اشترى في 1867 الأرض التى يقام عليها سد النهضة، بهدف سريان المياه فى المجرى البعيد والتى تدعى "شنجول" بإجمالى 3600 كم، وفي عام 1902 حدثت تفاهمات ومفاوضات وضغط من الإنجليز للتنازل عن هذه الأرض ووافق الخديوى، تحت هذه الضغوط على أن تعقد اتفاقية ضمان جريان نهر النيل وعدم إقامة إثيوبيا أى سدود بدون موافقة مصر والسودان.